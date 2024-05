Torneo dell’Oratorio è count down. Luci accese nel campo parrocchiale

L’estate si avvicina è ancora una volta stanno per accendersi le luci dell’Oratorio Sant’Andrea di Empoli. Giovedì sera infatti prenderà il via l’ennesima edizione dell’omonimo torneo di calcio a 7 che richiama giovani e meno giovani da tutto il circondario. Ormai dal 1990, infatti, il campetto di viale Buozzi accoglie centinaia di ragazzi, ragazze, ma anche genitori e nonni per trascorrere qualche ora in sana compagnia tifando per i propri amici, figli o nipoti. Nato per iniziativa di Monsignor Giovanni Cavini, indimenticato proposto di Empoli, e di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentavano il Duomo, nel giro di poco tempo la manifestazione si è imposta come una occasione di sport, di incontro, di amicizia e di volontariato.

Dal 2009 il torneo è organizzato e finanziato dall’Associazione di promozione sociale "Monsignor Giovanni Cavini", ente no-profit che si occupa di promuovere il valore della cultura e dello sport come elementi di educazione e crescita umana e spirituale e provvede, congiuntamente con la parrocchia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’oratorio. Il torneo, che vedrà ai nastri di partenza 39 squadre divise in sei categorie da quella degli Over 18 a quella femminile, passando per i classe 2006-‘07, 2008-‘09, 2010-‘11 e 2012-‘13, si svolgerà come sempre dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 22.30, fino al 12 luglio. "Siamo sempre molto felici di poter offrire questo servizio alle famiglie e ai giovani, nonostante il fardello di leggi e burocrazie sia sempre più pesante e noi organizzatori ogni anno un po’ più stanchi – afferma Lorenzo Ancillotti, presidente dell’Associazione "Monsignor Giovanni Cavini" –. Fortunatamente, stiamo formando un bel gruppo di giovanissimi volontari, ai quali auspichiamo di lasciare nel tempo questa eredità così preziosa. L’invito a dare una mano è sempre aperto, a tutti: e chiunque può impegnarsi nell’ambito che preferisce, dallo sport al servizio bar. Non si guadagna niente, ma posso assicurare che in termini di soddisfazione e capitale umano ripaga molto più di un vero stipendio".

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo i primi a scendere in campo saranno proprio i più grandi con le prime due partite in programma giovedì prossimi. Di seguito ecco il calendario dei primi due giorni di torneo. Over 18 – giovedì: Kmp Ponzano-Carabattole (20.45); Loggia dei Medici-ASCM (21.45). Venerdì: Ora ci penso-Real Madrigal (20.45); Fresco Fc-Mezzadria (21.45). Categoria classe 2010-‘11 – venerdì: Radio Sportiva-Sovi City (19.45). "Il torneo è sempre una festa di comunità, in cui l’elemento sportivo, indubbiamente di qualità, soprattutto nelle categorie maggiori, diviene occasione di socializzazione, di condivisione – commenta Don Guido Engels, proposto di Empoli –. E questa credo che sia la rara caratteristica che rende la nostra manifestazione così cara a chiunque vi entri in contatto".

Si.Ci.