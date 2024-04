Torneo di sviluppo Uefa. Alle titane non bastano quattro gol al debutto

La prima storica della Nazionale Under 16 femminile sperimentale di San Marino nel Torneo di sviluppo Uefa in corso proprio in Repubblica si chiude con ben quattro reti segnate dalle biancazzurre del Titano che però non bastano per evitare la sconfitta contro la Georgia. Le ragazze di Giacomo Piva vanno sotto due volte, ma grazie ad un gran carattere la rimettono sempre in equilibrio. A metà ripresa le georgiane danno lo strappo decisivo e si prendono la vittoria grazie al 7-4 finale. Vince così la Georgia che trova i primi punti del torneo sammarinese e raggiunge in cima alla classifica il Lussemburgo, che trionfa nel finale per 3-2 contro l’Estonia. Il prossimo appuntamento per la Nazionale Under 16 femminile di mister Piva è previsto per giovedì alle 16.30 questa volta contro l’Estonia, ma sempre sul campo di Acquaviva.