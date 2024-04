Torneo di sviluppo Uefa. È l’ora del debutto per le titane

Oggi è un gran giorno per la Nazionale femminile Under 16 di San Marino. È in programma nel pomeriggio, infatti, la storico gara d’esordio per le titane. Nel giorno in cui prende il via il Torneo di sviluppo Uefa, organizzato proprio a San Marino. Oggi, alle 16.30, la prima sfida delle giovani biancazzurre contro la Georgia ad Acquaviva. Il cammino proseguirà poi giovedì con l’impegno contro l’Estonia (sempre alle 16.30 ad Acquaviva) e si concluderà domenica mattina alle 10 contro il Lussemburgo. Proprio un inconveniente occorso alla Nazionale del Granducato ha costretto gli organizzatori del torneo a posticipare la gara inaugurale tra l’Estonia ed appunto il Lussemburgo, originariamente programmata alle 10.30 di oggi e spostata alle 13.30, sempre sul campo di Acquaviva. Tutte e sei le sfide del torneo, compresa questa, saranno disponibili in diretta e senza costi sulla piattaforma Titani.tv.