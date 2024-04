Torneo di sviluppo Uefa. Storico successo per le titane ai rigori La Nazionale Under 16 femminile di San Marino fa la storia nel Torneo di Sviluppo UEFA con una vittoria ai rigori contro l'Estonia, grazie ai gol di Benedettini e all'autogol di Carli. Allenate da Giacomo Piva, le titane si qualificano per la prossima fase.