Torneo di sviluppo Under 16. Rigori ancora fatali a San Marino

Rigori fatali anche contro il Belize al Torneo di sviluppo per i titani. L’Under 16 di San Marino ha centrato il secondo pareggio consecutivo, dopo quello ottenuto contro il Kosovo. Un pari che, proprio come nel match precedente, ha automaticamente condotto all’appendice dei calci di rigore – con due punti in palio per la vincente, uno per la formazione sconfitta –. Andando con ordine, è il Belize a sbloccare l’incontro al 14’, con un gol da antologia di Alessandro Valle. I biancazzurrini si rimboccano le maniche per rimettersi in carreggiata e la tenacia dei ragazzi di Bonesso viene premiata in coda ai tempi regolamentari con il gol di Baldazzi. Poi quei rigori che si confermano stregati per la Nazionale di San Marino, per uno scherzo del destino punita dagli errori dal dischetto dei due giocatori entrati nella rete del pareggio in extremis. Molinari si vede parare il primo, Baldazzi il quarto. Infallibili i centroamericani per il 5-3 finale.