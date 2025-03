Torneo di Viareggio. La Rappresentativa di Serie D debutta contro la Ternana

Sta per aprire i battenti la 75ma edizione del Torneo di Viareggio, in scena dal 17 al 31 marzo (nel prossimo fine settimana il campionato sarà infatti in pausa). La manifestazione, di carattere internazionale, tra le più importanti a livello giovanile, vedrà all’opera la Rappresentativa di Serie D. I giovani di Giuliano Giannichedda esordiranno proprio in terra senese, allo stadio Berni di Badesse, martedì prossimo, 18 marzo, alle 15, contro la Ternana, subentrata in corsa nel Girone 6 al posto degli ucraini del Rukh. Una sfida senza precedenti. Ventitré i ragazzi scelti dal ct tra i 167 club della Serie D: del girone E è stato convocato soltanto il difensore della Sangiovannese Luca Arrighi. Nell’ottica di valorizzare i settori giovanili delle sue società, il Dipartimento Interregionale, ha scelto di non prendere in considerazione i prestiti dai professionisti per la costruzione della rosa. Il portiere bianconero, classe 2006, Niccolò Stacchiotti era stato chiamato lo scorso novembre per il primo stage territoriale di preselezione. I ragazzi di Giannichedda affronteranno poi gli statunitensi del Uyss New York e i senegalesi dell’Olympique Thiessois. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Lnd.