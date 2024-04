Torneo internazionale, Fano rappresenta le Marche. "Carissimi» a Genova

Sarà la A.sd Carissimi 2016 di Fano a rappresentare la regione Marche al "Torneo Nazionale 25 Aprile-Genova Capitale Europea dello Sport 2024" che si svolgerà da domani al 27 aprile nel capoluogo ligure. Il Comitato Regionale Csi Marche ha scelto il sodalizio fanese per essersi contraddistinto nell’associare la pratica sportiva con incontri di sensibilizzazione su tematiche educative particolarmente attuali per i ragazzi che frequentano la scuola calcio, l’ultimo dei quali si è svolto lo scorso marzo alla presenza di due importanti tecnici come Mauro Sandreani e Paolo Tofoli.

Il "Torneo Nazionale 25 Aprile-Genova Capitale Europea dello Sport 2024", organizzato dalla Società Nuova Oregina affiliata al Csi Genova, rappresenta un’occasione straordinaria per i giovani amanti del calcio nati negli anni 2013 e 2014. L’evento non si limita a promuovere l’aspetto sportivo ma mira anche a valorizzare l’aspetto culturale, sociale e di amicizia. Il Torneo accoglierà 20 squadre provenienti da ciascuna regione italiana e rappresentative del proprio territorio. La squadra del presidente Massimo Giuliani, guidata dai mister Matteo Rosaverde e Alex Manna, è stata inserita nel girone con Asd Orvieto e Asd Val di Fiemme Cavalese. "Siamo convinti che questi ragazzi vivranno un’esperienza straordinaria – evidenzia Giacomo Mattioli, Presidente Regionale del Csi Marche – che al di là dei risultati sportivi, che comunque speriamo possano essere di rilievo, resterà per sempre impressa nei loro cuori per l’elevato valore culturale, sociale ed educativo. Questa è la missione del Csi e per questo ringraziamo la Nuova Oregina Genova per averci dato la possibilità di mandare una delle nostre 350 Società Sportive a questa importante manifestazione".

b. t.