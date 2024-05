Torneo Mundial di calcio a 5. A Iolo torna la Coppa del mondo. Il trofeo di Opes Toscana Calcetto

Sui campi di Iolo torna come ogni estate l’appuntamento col torneo Mundial di calcio a 5 amatoriale. A promuoverlo, come da tradizione, l’Opes Toscana Calcetto. Le iscrizioni sono aperte e la manifestazione inizierà il 10 giugno. In palio c’è la ‘Coppa del mondo’, oltre a buoni acquisto in materiale sportivo. Il torneo sarà suddiviso con una prima fase a gironi, a cui poi faranno seguito i tabelloni a eliminazione diretta delle fasce A e B, sancendo i rispettivi titoli. Per le iscrizioni si può contattare il 335/7299990 oppure recarsi su appuntamento all’impianto di Iolo in via Bessi. I campioni uscenti sono il gruppo del Futsal Evergreen, mentre nel 2022 il titolo del Mundial era andato allo Sporting Gomma. Tornando al campionato di serie A, l’Autofficina Salva conferma il primato con nove punti di vantaggio sui Dinosauri, anche grazie alla vittoria 8-3 nello scontro diretto con i Dinosauri. A bersaglio Cellini, Poggini e Sorini con una doppietta a testa, e Bloisi.