Torneo Nando Cleti. Iscritte 48 squadre alla kermesse per Esordienti a 9. Un raggruppamento formato da club abruzzesi

La decisione di essere "magnanimi" ed accettare anche qualche iscrizione giunta in ritardo, ha portato a 48 le squadre che parteciperanno al "Nando Cleti", la kermesse per Esordienti a 9. E così la Maceratese festeggia il nuovo record di iscrizioni, 137. Abbattuto il precedente primato della passata edizione, quando Velox e Cleti si erano fermati a 120. Questi i gruppi (uno tutto abruzzese). La 38ª edizione del "Nando Cleti" GIRONE A Candia Baraccola Aspio, Junior Jesina, Osimostazione, Sassoferrato Genga; GIRONE B Biagio Nazzaro, Palombina Vecchia, Urbania, Vigor Senigallia; GIRONE C Fabriano Cerreto, Giovane Ancona, Moie Vallesina, Vigor Castelfidardo; GIRONE D Civitanovese, Invictus Grottazzolina, Sangiorgese Monterubbianese, Veregrense; GIRONE E Camerino Castelraimondo, Cingolana San Francesco, Settempeda, Treiese; GIRONE F Afc Fermo, Real Elpidiense, Robur, United Civitanova; GIRONE G Alba Adriatica, Giallorossi Giulianova, River Chieti, Renato Curi Angolana, Valle del Vomano; GIRONE H Academy Civitanovese, Atletico Porto Sant’Elpidio, Sangiustese, Santa Maria Apparente, Union Picena; GIRONE I Aurora Jesi, Nuova Folgore, Osimana, Recanatese, Senigallia Calcio; GIRONE L Campiglione Monturano, Salesiana Vigor, Tolentino, Corridonia; GIRONE M Aurora Treia, Maceratese, Montecassiano, Montemilone Pollenza, Filottranese.