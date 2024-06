Torneo per le formazioni Under 17. Il Memorial Angelucci alla Nuova Grosseto

Sono gli Under 17 della Nuova Grosseto ad aggiudicarsi il tredicesimo Memorial "Viviano Angelucci" organizzato dalla Virtus Maremma in collaborazione con il Ribolla al "Gaetano Scirea" di Ribolla, battendo 1-0 il Venturina al termine di una bella e avvincente partita.

La prima partita a dare spettacolo è stata la finale di consolazione per il terzo e quarto posto, che ha visto il Follonica Gavorrano prevalere 5-2 sulla Giovanile Amiata. A seguire sono scese in campo a contendersi il trofeo la Nuova Grosseto contro il Venturina: partita vibrante ed emozionante fin dalle prime battute, con la Nuova Grosseto si è portata in vantaggio nella prima frazione di gara con rete di Balla; risultato che rimane inalterato nella seconda frazione di gioco nonostante i tentativi di raggiungere la parità della squadra livornese. Alle premiazioni, un breve ricordo di Luca Papini su Viviano Angelucci: "Un uomo felice – ha detto –, una grande persona che metteva al centro la famiglia e lo sport raccogliendo l’affetto di una paese intero e la stima di tutti noi".

Premiato dal presidente del Ribolla Andrea Maule con una medaglia l’arbitro della finale, Danilo Diana della sezione Aia di Grosseto; a seguire il preparatore dei portiere della Virtus Maremma Stefano Fatale ha premiato come miglior portiere Alessio Ricchi della Nuova Grosseto; capocannoniere della fase finale della manifestazione è stato Niccolò Chinellato del Follonica Gavorrano, premiato dal presidente della Virtus Maremma Omar Bindi; Natinel D’Avino del Venturina si è invece aggiudicato il premio di migliore giocatore della manifestazione consegnato da Riccardo Ortimini, vice presidente della Virtus. A seguire, le coppe alla quarta classificata Giovanile Amiata da parte da Omar Bindi, alla terza Follonica Gavorrano da Riccardo Ortimini, mentre Andrea Maule ha premiato il Venturina come seconda classificata. Dalle mani di Francesca Angelucci, figlia del compianto Viviano, e dal nipote Leonardo, il trofeo come vincitrice del Memorial è stato poi assegnato ufficialmente alla Nuova Grosseto.