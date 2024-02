Torneo ’Roma caput mundi’. San Marino battuto dai danesi del Lingby

Inizia con una sconfitta contro i danesi del Lingby il cammino della Nazionale Under 18 di San Marino alla 17ª edizione del torneo internazionale ’Roma Caput Mundi’. Lo 0-0 resiste fino al quarto d’ora della ripresa, quando la selezione allenata da Nicola Cancelli è costretta a subire il vantaggio avversario ad opera di Jasovic, efficace dal dischetto. La rete che protegge i primi tre punti del Lingby nel torneo arriva dieci minuti più tardi e a firmarla è Froholdt. I giovani titani torneranno in campo oggi alle 14.30, allo stadio Del Bianco di Anagni, contro i gallesi delle Welsh Schools. San Marino: J. Casadei; Forcellini (78’ Bindi), Riccardi, Bugli (52’ Pasolini), Marinucci, Semprini, Cervellini, M. Casadei, E. Della Balda (65’ Valentini), Yazici (65’ Protti), Giacopetti (55’ Capicchioni). A disp.: F. Della Balda, Menicucci, Marani, Bugli. All.: Cancelli.