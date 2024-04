Torneo scolastico. ’Ragazze in gioco’, Redi in festa. Adesso parte la fase regionale

Grande successo per il torneo scolastico ‘Ragazze in gioco’ con partite di calcio a 5. In campo le alunne nate negli anni 2010-11-12. La finale provinciale è stata vinta dalla scuola media Redi che ha superato le pari età della scuola media di Dicomano.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose scuole della provincia di Firenze. Seguirà ora la fase regionale con appuntamento martedì 23 aprile allo stadio Bozzi (ore 10) con la partecipazione della scuola Redi, insieme alle squadre che hanno aderito all’altro progetto denominato ‘Tutti in gol’. Sarà una giornata di divertimento e di valore sportivo, didattico ed educativo.

Queste le ragazze della scuola media Redi che sono scese in campo vincendo la finalissima contro Dicomano, che si è disputata sul campo dell’Affrico: Melissa Consigli, Martina Consigli, Matilda Benassi, Aurora Fontani, Anna Vezzosi, Alessia Catalani, Aurora Ristori, Giada Santos, Aurora Cioni, Matilde Cavaciocchi. Professore e organizzatore della squadra Redi è Vinicio Papini. L’evento sta riscuotendo molti consensi e tanta partecipazione. Si tratta di una iniziativa che fa parte del progetto ‘Valori in rete’ promosso dal settore giovanile e scolastico Figc-Lnd della Federcalcio con partite di calcio a 5 che vogliono far avvicinare le ragazze allo sport.

Le convocate sono state individuate in base ai seguenti criteri: capacità evidenziate e in particolare se tesserate in società professionista o dilettanti; partecipazione alle lezioni di allenamento; classe Terza non impegnata in attività di altre discipline; comportamento in base alle note disciplinari e individuali.

La manifestazione ‘Valori in rete’ è organizzata dal settore giovanile e scolastico regionale con i tecnici coordinati dal professor Andrea Becheroni.

