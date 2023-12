Torneo uisp. Lotta al vertice fra la sorpresa Gost Bergamo e i campioni in carica della Leoni Arcore

Il campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga” si prende un meritato periodo di riposo.

Le prime dieci giornate, intanto, hanno evidenziato come, finora, la lotta per il primato sia stata sostanzialmente ristretta a due formazioni: la capolista a sorpresa è il Gost Standard Bergamo, arrivato a quota 27 dopo il successo per 4 a 0 sull’Umbo United.

Ma la Leoni Arcore, che ha archiviato il 2023 battendo 2 a 0 il Concorezzo Fc., insegue con quattro punti di svantaggio.

Un distacco che la formazione arcorese, da due stagioni vincitrice del campionato, farà di tutto per colmare nella seconda parte del torneo. Del gruppo degli inseguitori fanno parte anche Real Villasanta (19) e il tandem Agrate Rondeau Cafè- Tribe Fc. appaiato a quota 16. Nell’ultima partita dell’anno Real Villasanta e Agrate Rondeau Cafè hanno dimostrato di essere in ottima forma superando, rispettivamente, per 5 a 1 l’Atletico Area Carugate e per 4 a 1 i Gentlemen Monza.

La compagine monzese, dopo un buon avvio, è ora ferma a mezza classifica con 13 punti.

La giornata conclusiva del girone d’andata è in calendario sabato 20 gennaio. Le ostilità calcistiche verranno comunque inaugurate una settimana prima: sabato 13 gennaio, infatti, sono in programma l’anticipo Excelsior-Leoni Arcore (ore 14.30, Concorezzo, Campo comunale di via Pio X) e il recupero Gentlemen Monza-Umbo United.

Questo incontro verrà disputato alle 13.30 al Centro sportivo comunale di Villasanta.

Il campionato si concluderà il 20 aprile 2024.

Gianni Gresio