Arezzo ko in Sardegna: con la Torres il finale è amaro, 3-2

Sassari, 10 dicembre 2023 – Sconfitta per l’Arezzo in terra sarda: la squadra di Indiani cede per 3-2 contro la Torres. Un ko che fa male, con il 2-2 acciuffato nel finale e sfumato in due minuti grazie a un gol di Mastinu che fissa il risultato definitivo. Da dire che l’Arezzo ha giocato il secondo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Foglia alla fine della prima frazione.

Una sfida che a tratti gli ospiti hanno cercato di acciuffare senza riuscirci. Peccato anche per gli stoici tifosi aretini che avevano seguito il team in un viaggio certamente non tra i più agevoli.

Una partita in cui l’Arezzo soffre da subito l’iniziativa della Torres. Un match che al 17’ vede i padroni di casa già avanti per 2-0 e che sembra incanalato in una precisa direzione.

Poi la reazione aretina, prima con il gol di Gaddini (il primo tempo si chiude 2-1), quindi con la rete del momentaneo pareggio aretino con Gucci. Una gioia che dura un minuto, perché subito dopo Mastinu segna la rete del definitivo 3-2 insaccando da oltre venti metri. Peccato per l’Arezzo, che pure era in dieci per l'espulsione a fine primo tempo di Foglia.

"C’è rammarico, è una stagione difficile – dice il tecnico Indiani – Non ce ne va bene una. C’è però soddisfazione per l’ennesima bella prestazione che la squadra ha fatto”.

Il tabellino

Torres-Arezzo 3-2

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani (1' st Siniega), Antonelli, Dametto; Zecca, Mastinu, Lora (14' st Kujabi), Liviero; Ruocco (41' st Masala); Scotto (35' st Goglino), Fischnaller (41' st Menabò). A disp Garau, Petriccione, Pinna, Nunziatini, Mandrelli, Sanat, Pelamatti. All. Greco.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi, Masetti, Risaliti, Montini (29' st Zona); Settembrini (29' st Guccione), Foglia, Damiani (37' st Castiglia); Pattarello (1' st Mawuli), Gucci, Gaddini (16' st Iori).

A disp.Borra, Bianchi, Chiosa, Lazzarini, Poggesi, Crisafi, Sebastiani. All. Indiani.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Marcatori: 13’ Fischnaller, 17’ Ruocco, 32’ Gaddini, 80’ Gucci, 82’ Mastinu.