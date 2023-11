Torres-Gubbio 3-1, un autentico disastro a Sassari

Sassari, 26 novembre 2023 – Un autentico disastro. Quello che torna da Sassari è un Gubbio dominato per tutta la partita, che è riuscito a produrre solo due tiri in porta oltre al gol, unica gioia di giornata, del classe 2006 Di Gianni, il primo tra i professionisti. Per tutto il match la Torres tiene il pallino del gioco, domina tatticamente e mentalmente, gestendo con grande maturità le varie fasi della gara. Lo si capisce da subito: Scotto al 4° impegna Vettorel, i padroni di casa alzano la pressione finché all’8° Fischnaller, su invenzione di Giorico, trova un gran destro ad incrociare e fa 1-0. Il Gubbio si fa vedere con Udoh che trova la risposta di Zaccagno su tiro dal limite, e sul ribaltamento Mastinu si divora l’assist di Scotto. Al 18° ecco il raddoppio: Ruocco serve Fischnaller che di destro indovina ancora l’angolo. L’attaccante altoatesino sembra indemoniato: al 30° trova Mastinu ma Vettorel salva, sei minuti dopo sfiora la tripletta con un mancino al volo. C’è spazio per Udoh, imbeccato da Spina, ma ancora una volta Zaccagno chiude la porta. Nella ripresa la Torres amministra la gara, che si riaccende nel finale. All’85° pasticcia Portanova, ne approfitta Ruocco che salta il portiere e fa 3-0. Al 91° l’unica nota positiva di giornata per il Gubbio: Di Gianni lotta al limite e con un gran destro segna il gol della bandiera, il primo tra i pro. Servirà fare mente locale: la squadra è costruita per ben altri lidi e non per inanellare sei sconfitte consecutive in trasferta.

Tabellino

TORRES-GUBBIO 3-1

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca (st 35’ Fabriani), Giorico (st 35’ Kujabi), Mastinu (st 42’ Nunziatini), Liviero; Ruocco (st 42’ Goglino); Fischnaller, Scotto (st 28’ Cester). All. Greco A disp. Garau, Pinna, Mandrelli, Lora, Pelamatti, Masala, Sanat, Menabò, Siniega, Petriccione.

GUBBIO (3-4-2-1): Vettorel; Pirrello (st 23’ Frey), Signorini, Portanova; Morelli (st 11’ Corsinelli), Casolari (st 11’ Montevago), Mercati, Mercadante; Di Massimo, Spina (st 11’ Rosaia); Udoh (st 31’ Di Gianni). All. Braglia A disp. Greco, Brogni, Tozzuolo, Dimarco.

ARBITRO: Scarpa di Collegno (Tchato-Laghezza)

MARCATORI: pt 8’, 18’ Fischnaller, st 40’ Ruocco, 46’ Di Gianni.

NOTE: corner 5-3; ammoniti: Idda, Portanova, Casolari, Montevago, Antonelli,

Frey; recupero pt 0’; st 4’.