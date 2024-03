Tour de force per il Prato. C’è la sfida con l’Imolese

Settimana corta, senza respiro per il Prato. Inizia un mini tour de force. Nell’anticipo della 27esima giornata del girone D di Serie D, la decima del girone di ritorno, i biancazzurri saranno impegnati, oggi alle 16, sul campo dell’Imolese, squadra retrocessa dal campionato di serie C, attualmente all’ottavo posto della classifica con 38 punti. La squadra romagnola è stata penalizzata di 2 punti per irregolarità amministrative, ha realizzato 27 reti e ne ha subite 23, e ha totalizzato lo stesso numero di vittorie, sei, sia in casa che in trasferta, mentre è curioso che i 4 pareggi stagionali siano stati tutti ottenuti nelle gara casalinghe. "Troveremo una squadra determinata a riscattarsi, dopo la sconfitta con la Pistoiese. L’Imolese era partita molto bene, poi ha alternato alcuni risultati positivi ad altri negativi – commenta Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato –. Pur conoscendo il valore dei nostri avversari, andremo a fare la nostra partita con umiltà e determinazione per portare a casa punti importanti per la tranquilla salvezza. Sarà una partita difficile anche per loro. Si affrontano due squadre che, almeno da quando sono arrivato io in panchina al Lungobisenzio, non sono particolarmente abituate a pareggiare". Per quanto riguarda l’organico biancazzurro, sicure le assenze di Gargiulo per un problema alla schiena, di Cecchi, alle prese nuovamente con un problema muscolare, del giovane Preci, di Cela, che prosegue il suo percorso graduale di recupero, e di Bonetti, che ha ripreso a correre, ma per il quale potrebbe essere necessario un intervento alla spalla. Molto probabile, quindi, che Ridolfi schieri nuovamente il Prato che ha vinto domenica scorsa col Borgo San Donnino, col 3-5-2. Ricco in porta. In difesa Angeli, Monticone e Diana. Stickler e Limberti sulle corsie laterali a tutta fascia, con Sadek, Trovade e Gemignani in mezzo al campo. In avanti probabile la coppia Moreo-Gori, con Santarpia, D’Agostino e Bigonzoni pronti a subentrare, così come Laverone. L’Imolese è reduce dalla sconfitta per 1-0 subita sul campo della Pistoiese. La partita sarà arbitrata da Giovanni Moro di Novi Ligure, coadiuvato dai due assistenti, Paulo Ndoja di Bassano del Grappa e Francesco Colucci di Padova.

L.M.