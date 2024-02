Tra Colligiana e Mazzola finisce a reti inviolate. Gara accesa, ma tutta giocata a centro campo

COLLIGIANA

V. MAZZOLA

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Paparusso, Pierucci (19’ st Calamassi), De Vitis, Manganelli (K)(9’ pt Gambassi), Donati, Cicali, Polo (39’ st Barontini), Marabese, Mussi. All.: Chini

MAZZOLA: Florindi, Lanzozzi (13’ st Cavallini), Gianneschi, Fabbrini (K), Bonechi, Majuri, Corsi (43’ st Hoxhaj), Cruciani, Baroni (13’ Begnardi), Burato, Pierangioli (33’ st Silvestri). All.: Argilli

Arbitro: Monti (Firenze)

Note: angoli 6-1; ammoniti Fabbrini, Majuri, Donati; recuperi 2’ pt, 5’ st.

COLLE – Ancora uno 0-0 per la Colligiana, che non riesce ad andare oltre il risultato di partenza nella sfida casalinga contro il Mazzola in una gara povera di occasioni da rete. Partenza aggressiva della Colligiana, che dopo due minuti si presenta davanti a Florindi, senza trovare il gol. Il Mazzola risponde subito, senza però arrivare alla conclusione. La partita è accesa e molto fisica, i falli non mancano: dopo pochi minuti la Colligiana perde capitan Manganelli per infortunio. Il gioco ristagna a centrocampo: le due squadre faticano a superare la trequarti e le difese sembrano surclassare i due reparti offensivi. Per vedere la prima conclusione pericolosa si aspetta il 37’: Donati ci prova da limite, ma il suo diagonale esce di poco a lato della porta. La ripresa mostra una Colligiana più decisa: al 6’ Florindi è costretto a un’uscita disperata su cross dalla destra. Riesce a bloccare il pallone, ma sbatte contro un suo difensore, restando a terra per più di un minuto, ma riuscendo poi a continuare la gara. Un minuto dopo la conclusione di Donati è deviata in angolo. Al 26’ il Mazzola crea l’occasione più pericolosa della partita: su un cross nell’area piccola Corsi, a Chiarugi battuto, manca la deviazione a mezzo metro dalla linea di porta. Ci riprova due minuti dopo, ma è il portiere biancorosso a respingere a terra. Il Mazzola fa paura e sottopone i biancorossi a una pressione costante, ma nonostante qualche affanno la difesa di casa resiste e l’offensiva ospite si smorza nel finale.

Marco Brunelli