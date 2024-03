Tra Falco e Lunano match ad alta tensione

In Prima categoria oggi si giocano gli anticipi valevoli per la nona giornata del girone di ritorno. Sette (su otto) le gare odierne. Si gioca alle ore 15.

Falco Acqualagna-Lunano. Match importante per la classifica di entrambe. "Affrontiamo una squadra molto forte – sottolinea il trainer della Falco Mirko Bettelli – costruita per vincere il campionato e sarà una partita molto difficile. Dovremo cercare di disputare una gara perfetta cercando, di sfruttare tutte le occasioni che avremo per portare a casa la vittoria". Dalla parte del Lunano il diesse Matteo Dominici dice: "La Falco è squadra ben organizzata in tutti i reparti, basti ricordare che lo scorso anno si è trovata a giocare i play off per il salto in Promozione. Quest’anno è reduce dal cambio di allenatore avvenuto poche settimane fa, sicuramente entrambe le formazioni si studieranno per i primi minuti, a spuntarla sarà la compagine che commetterà meno errori e sfrutterà ogni occasione da gol". Gara che si gioca al Comunale di Acqualagna, Arbitro Francesco Ballaro’ di Pesaro.

Pesaro Calcio-Peglio. "Veniamo da un buon momento – dice il mister del Pesaro Calcio Andrea Pentucci – ma ogni partita fa storia a sé, ed essendo nel girone di ritorno e mancando sette giornate alla fine, ogni gara è una finale. Affrontiamo una squadra molto organizzata ed allenata da un ottimo tecnico, non a caso sono la quarta miglior difesa del campionato. Nel 2024 hanno un cammino da squadra di vertice. Dovremo essere bravi a non regalare episodi facili e cercare di sfruttare al meglio le nostre armi". Qui si gioca alle ore 14,30 al Supplementare "Benelli" di Pesaro.

Osteria Nuova-Audax Calcio Piobbico. "È un momento delicato per la nostra squadra – spiega il presidente dell’Osteria Nuova Luigi Cocchi – veniamo da tre sconfitte consecutive e c’è voglia di tornare a fare risultato. Oggi ci attende una gara molto ostica contro il Piobbico che si trova invischiato nella zona play out. Bisognerà affrontare la partita con determinazione ma anche con cautela". Si gioca al Comunale di Osteria Nuova. Arbitro Ciro Santoro di Pesaro.

Real Altofoglia-Mercatellese. Il derby è commentato dal diesse della Mercatellese Beppe Ugolini: "Partita molto sentita per la classifica e per la presenza di molti ex giocatori della Mercatellese che giocano a Belforte all’Isauro. Cipresentiamo con due assenze importanti (Contucci per squalifica e Gori per infortunio) ma con tanta voglia di fare risultato, poi sarà come sempre il campo a decidere". Si gioca al Comunale di Belforte all’Isauro, arbitro Steeve Belli di Pesaro.

Santa Veneranda-Nuova Real Metauro. Gara per opposti obiettivi. L’allenatore degli ospiti Giovanni Cipolla così commenta: "Loro cercano punti salvezza, noi giochiamo un’altra finale, cercheremo di vincerle tutte da qui alla fine, non sarà semplice, ma se vogliamo aspirare a qualcosa di importante bisogna provarci e soprattutto crederci. Per quanto riguarda la partita mancheranno Nodari, Loberti, Bracci Biondi e Berardi, ma come dico sempre per noi non è un problema, perché ho una rosa fortissima, quindi sono molto fiducioso". Si gioca nell’impianto di Santa Veneranda. Arbitro Samuele Cerolini di Macerata.

Usav Pisaurum-Avis Montecalvo. L’ultima ospita la prima. "Andremo – dice il trainer del Montecalvo Francesco Scotti – ad incontrare una squadra composta da giocatori di ottimo livello che non ha saputo fino a questo momento esprimere il potenziale che ha a disposizione. Anche se si trova all’ultima posizione dell’attuale classifica, ha tutte le carte in regola per poter centrare la salvezza ed è per questo che sarà una partita combattuta fino all’ultimo respiro perché sia noi che loro abbiamo degli obiettivi ben precisi e non è contemplato commettere passi falsi. Siamo consapevoli di quello che dovremo fare. La cosa certa è che quando sei in alto è tutto nelle tue mani e dipende solo ed esclusivamente da te". Si gioca al Comunale "Vecchia Polveriera" di Pesaro. Arbitro Giovanni Paolo Campoli di Ancona.

Maior-San Costanzo. Gara da tripla, con gli ospiti reduci da una vittoria e i padroni di casa da una sconfitta. In palio punti pesanti. Si gioca al Comunale di Villanova Montemaggiore. Arbitro Andi Skura di Jesi. Domani si gioca Vadese- Athletico Tavullia alle ore 15 al Comunale ‘A.Ceccarini’ di Sant’Angelo in Vado, arbitro Andrea Maurilli di Macerata.

Amedeo Pisciolini