Tra Gracciano e Casolese emozioni e tanti gol. San Gimignano sconfitto. L’Amiata cala il tris

Donoratico

1

Lornano Badesse

1

DONORATICO – Prestazione di assoluto rilievo del Lornano Badesse che impatta in maniera rocambolesca in casa della seconda in classifica. Nonostante le numerose assenze per infortuni e squalifiche i ragazzi di Perini hanno tirato fuori carattere e grinta che purtroppo non è bastata perché la squadra di casa ha raggiunto i biancocelesti ad una manciata di minuti dal termine. Partenza in sordina e Lornano Badesse subito sugli scudi con Sardelli che sfiora il bersaglio da buona posizione e poi passa in vantaggio con Debolini G. che di testa mette in rete. Al 75’ il Donoratico rimane in dieci. Questo episodio scuote i locali che agguantano il pari al minuto 40 con un’autorete di Casini.