Tra Pontremolese e Viareggio vince la noia

SAN MARCO

2

PIETRASANTA

3

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Orlandi, Franzoni, Cucurnia, Zuccarelli, Lattanzi, Dell’Amico, Aliboni, Verona, Shqypi, Doretti. A disp. Tognoni, Mazzucchelli, Donati, Smecca, Della Pina, Pasquini, Granai, Guidi, Giromini. All. Alessi.

PIETRASANTA: Citti, Lorieri, Laucci, Ceciarini, Genovali, Ghelardoni, Szabo, Tragni, Mengali, Tosi, Falorni. A disp.: Ricci, Bonuccelli, Togneri, Da Prato, Bondielli, Rossi, Maggi, Sereni, Pinelli. All. Della Bona.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Marcatori: 14’ e 80’ Mengali (P), 60’ Cucurnia (S), 88’ Ceciarini (P), 90’ Zuccarelli (S).

AVENZA – Ancora una volta, come accaduto più volte in stagione, il finale di gara è fatale alla San Marco. I rossoblù, che avevano pareggiato l’iniziale vantaggio di Mengali, sono stati affondati da un uno-due subito negli ultimi dieci minuti. Il match contro i lanciatissimi versiliesi, che hanno portato a 12 la propria serie di risultati utili consecutivi, si è subito messo in salita al 14’ dopo il gol siglato di testa da Mengali, bravo a raccogliere un cross dalla sinistra. La reazione degli apuani è stata affidata a Verona che al 20’ ha costretto alla parata Citti. Sul fronte opposto il portierino Baldini ha tenuto a galla i suoi al 35’ sventando la minaccia portata da Tragni. Nella ripresa il team di Alessi ha trovato il pareggio grazie a una precisa punizione dal limite di Cucurnia (60’). Rinfrancati dal gol i ’leoni’ hanno pigiato sull’acceleratore costringendo Citti a una nuova parata su Donati mentre Cucurnia non è riuscito a fare il bis su punizione alzando la mira. All’80’ è arrivata la doccia gelata per gli apuani che si sono fatti infilare ancora da Mengali. Poco dopo è arrivato anche il 3-1 di Ceciarini. La San Marco non ha mollato e al 90’ ha accorciato le distanze con capitan Zuccarelli.