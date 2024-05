Tra presente e futuro. Civitanovese, oggi la festa

"L’intenzione è di non stravolgere la squadra attuale, ma alcuni giocatori non chiedano la luna". Lo afferma Mauro Profili, il patron della Civitanovese, mentre la dirigenza è impegnata a tessere le fila per la prossima stagione. D’altronde, sono "giorni di fermento" in casa rossoblù: ad assumere rilevanza non è solo la festa in programma oggi, indetta per celebrare la vittoria del campionato di Eccellenza, ma anche e soprattutto lo sviluppo di colloqui per future sponsorizzazioni. "Qualcosa si sta muovendo. Vedremo", rivela Profili. Se ormai appaiono pressoché scontate la conferma del direttore generale Claudio Cicchi e del tecnico Sante Alfonsi (stasera potrebbe arrivare l’ufficialità, ndr), sono diversi i giocatori protagonisti della stagione appena conclusa che potrebbero restare in rosa. Sul punto, Profili è chiaro: "ci sono ragazzi che meritano – afferma – e mi farebbe piacere che continuino a far parte del progetto, ma l’importante è che tutti non chiedano un cospicuo aumento. La società non è disposta a concedere somme da capogiro, chi vuole rimanere lo deve fare per i colori e per la città, senza spremere il club". I rivieraschi affronteranno il campionato di serie D, con buone probabilità nel girone F, con l’obiettivo di una salvezza tranquilla. Il club starebbe sondando anche alcuni giovani, under adatti alla categoria. La prossima settimana potrebbero uscire alcuni nomi dai taccuini e la Civitanovese del futuro potrebbe prendere finalmente forma.

Nel frattempo, ecco alcune novità che il presidente annuncia: dalla ricerca di collaboratori, tra cui "allenatori e dirigenti per il settore giovanile", alla possibile formazione di due differenti Juniores: "una regionale – spiega – e una nazionale", passando per la richiesta di "un contributo economico anche per i ragazzi dell’under 18".

Oggi ci sarà l’attesa festa: alle 17.30, il Polisportivo ospiterà l’amichevole con l’Osimana (ingresso libero, con l’invito a devolvere un contributo per le cure del piccolo Riccardo Russo), a seguire la grande festa al varco sul mare, con la conduzione affidata allo speaker Stefano Paolini.

Francesco Rossetti