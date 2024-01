Tra punti fermi e assenze verso novità in formazione. In Sardegna mancherà Pattarello. Gucci torna dal primo minuto

L’Arezzo ha perso dopo quattro risultati utili, di cui tre vittorie, e lo ha fatto contro il Pescara, che ha vinto per la prima volta al Comunale. È stata la legge dei grandi numeri, insomma, a punire l’Arezzo più di quanto abbia fatto vedere il campo, dove gli amaranto, seppur spuntati, non meritavano di perdere. Quel pizzico di fortuna che aveva permesso di vincere a Carrara, forse, è stato ripagato domenica. Di certo, determinante è stata l’assenza di un giocatore come Gucci, che oltre agli otto gol segnati è un punto di riferimento del reparto offensivo, capace di lavorare al servizio dei compagni e aggiungere peso negli ultimi sedici metri. Senza una punta di ruolo neanche in panchina, tra infortuni e situazioni di mercato aperte, Indiani ha inserito Gaddini, Guccione e Pattarello alle spalle di Iori, che però non è riuscito ad adattarsi a un ruolo per lui inconsueto. Solo dopo il triplice fischio si è saputo che anche il numero dieci non era nelle condizioni migliori. Questo spiega la prestazione meno scintillante del solito, anche se alla fine è stato comunque tra i più pericolosi. Non solo l’attacco, però, perché un’altra pedina fondamentale è mancata in difesa, dove Chiosa ha dato forfait in extremis. La mancanza dell’ex Entella, uno dei fattori delle tre gare di fila senza subire gol, ha costretto lo staff tecnico a schierare una retroguardia inedita. Ne ha fatto le spese anche Risaliti, meno sicuro rispetto alle ultime uscite. E così l’Arezzo ha preso due gol che, sommati a quelli di Carrara, fanno quattro in due gare e riaprono la ferita rimarginata dopo gli oltre 300’ di imbattibilità di un Trombini in formato super anche con il Delfino. A Olbia Gucci tornerà al centro dell’attacco e la speranza è che recuperi anche Chiosa. Per squalifica mancherà Pattarello che sconterà un turno dopo l’ammonizione ricevuta. Un’altra assenza pesante a cui sopperire: senza i suoi strappi e la qualità delle sue giocate, l’Arezzo dovrà produrre gioco con altri mezzi.

Luca Amorosi