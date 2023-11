Trasferta a casa Marchini per il Masi Torello Voghiera. I torelli (ore 14.30) saranno di scena sul sintetico di Granarolo nella tana della capolista, già in fuga e con un vantaggio di 4 punti sull’inseguitrice Sasso Marconi e ben 15 sui ferraresi. Mister Galletti, è una trasferta proibitiva? "Non proibitiva, ma sicuramente difficile – afferma l’allenatore del Masi – Ci confrontiamo con la capolista, tuttora imbattuta. Conosco bene le potenzialità del Granamica e il loro allenatore: squadra bene organizzata e cinica. E ha giocatori come Melli e Finessi, che hanno militato in categorie superiori, che possono risolvere in qualsiasi momento. Per quanto ci riguarda, veniamo da una buona vittoria sul Bentivoglio, tre punti meritati che ci hanno dato fiducia. Chiaro che vogliamo continuare".

Al Masi mancheranno Maione, Quarella, Cazzadore e, da ultimo si è aggiunta l’indisponibilità del difensore centrale Di Bari. "Andrà in campo una squadra più giovane del solito, un rischio ma anche un’opportunità per i sostituti", sostiene Galletti. Farà il tifo per il Masi il Sant’Agostino, che vuole scalare ulteriori posizioni dopo la striscia positiva di risultati. Al comunale arriverà il Futball Cava Ronco, formazione forlivese scorbutica, proveniente da un eclatante poker al passivo al Sanpaimola.

"E’ una squadra che si conosce da anni – dice Mirco Lodi, il regista della squadra guidata da Oscar Cavallari – Vietato sottovalutarla, vale molto di più della posizione che occupa in classifica, come dimostrano gli ultimi risultati. Non molla mai, è una squadra tutt’altro che banale. Ma anche noi siamo in grande crescita: abbiamo totalizzato 7 punti nelle ultime 3 partite e non abbiamo nessuna intenzione di rallentare, a maggior ragione davanti al nostro pubblico, dove riusciamo a dare il meglio".

A cosa attribuisce la crescita della sua squadra? "Tutto è arrivato con il gioco. A parte la trasferta a Sasso Marconi, deludente per il risultato finale non per la prestazione, sconfitta peraltro generata da calci da fermo, contro tutte le nostre avversarie abbiamo sempre giocato alla pari e anche meglio, riuscendo a imporre il nostro gioco". Salterà la gara Guerzoni e forse Brito: il capocannoniere della squadra è diventato padre in settimana e potrebbe restare vicino alla compagna e al primogenito. Franco Vanini