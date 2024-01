Trasferta a Pesaro. Carrarese, c’è curiosità per le scelte di Calabro. Capello e Zuelli in forse

Dopo i primi giorni di lavoro sono arrivate le prime impressioni sul gruppo da parte del nuovo tecnico Antonio Calabro. "L’impatto con la squadra è stato buono – ha spiegato l’allenatore di Galatina – e i ragazzi, dopo la conoscenza del primo giorno, si sono dimostrati tutti subito disponibili e coinvolti. Ho notato una grande voglia ed attitudine. C’è il desiderio di comportarsi al massimo delle proprie possibilità e questo sicuramente facilita il mio lavoro".

La Carrarese sarà chiamata domenica pomeriggio alle ore 18,30 alla difficile trasferta sul campo della Vis Pesaro, formazione appena uscita fuori dalla zona playout, che costituirà il primo banco di prova del nuovo allenatore. "Le insidie della partita arrivano dal fatto che affronteremo in casa propria una squadra che lotta per un traguardo importante come la salvezza – ha esternato Calabro – ed è reduce da dei risultati positivi che stanno a testimoniare il suo stato di salute. Da parte nostra dovrà esserci l’approccio e più in generale l’atteggiamento giusto in tutte le fasi di gioco. Tutto dovrà essere “organizzato“ e lucido, anche il passaggio più semplice a cinque metri dato che anche quello può diventare importante".

Dopo due giornate di doppie sedute di allenamento la Carrarese ieri ne ha svolta una sola. Ad una prima fase di torelli tecnici hanno fatto seguito delle esercitazioni tecniche e tattiche a campo ridotto. Ha lavorato ancora a parte l’attaccante Alessandro Capello il cui fastidio muscolare si sta rivelando più “antipatico“ del previsto mentre il centrocampista Emanuele Zuelli si è limitato a terapie e controlli diagnostici. E’ molto probabile a questo punto che i due giocatori non ce la facciano a recuperare in tempo per domenica. L’altro assente sicuro sarà Julian Illanes, appiedato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini gialli.

Quest’oggi è in programma la seduta di rifinitura al termine della quale verrà diramata la lista dei giocatori convocati che, sempre in giornata, partiranno alla volta di Pesaro. C’è curiosità per le scelte che potrà fare mister Calabro anche se ha anticipato che dal punto di vista tattico non ci saranno stravolgimenti. Attendiamoci, quindi, la riproposizione del modulo 3-5-2. Dietro ci sarà il ritorno di Imperiale, fuori nelle ultime due gare, a comporre la linea difensiva con Coppolaro e Di Gennaro.