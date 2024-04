Trasferta amara. La Cluentina battuta dalla Vigor Castelfidardo

VIGOR

1

CLUENTINA

0

VIGOR : Lombardi, Ballarini (35’ st Santoni), Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Bandanera, Pincini (35’ st Borbotti), Terrè, Altobello, Mosca, Rombini (28’ st Storani). All. Manisera.

CLUENTINA: Rocchi, Brandi, Torresi (1’ st Giaconi), Marcantoni, Menghini, Foglia (1’ st Pagliarini), Mongiello, Montecchiari (1’ st Marini), Ribichini (31’ st Cammertoni), Mancini A., Mancini R. (19’ st Salvati). All. Canesin.

Arbitro: Serpentini di Fermo.

Rete: 33’ pt Altobello.

Non approccia bene la squadra di Canesin che nel primo tempo non impensierisce Lombardi. È la Vigor a fare la partita nella frazione iniziale, decide la rete di Altobello al 33’ che anticipa tutti a seguito di un angolo e di piatto infila Rocchi. Prima la Vigor poteva sbloccare il risultato con Pincini, Rombini e Ballarini. Al 15’ della ripresa Ribichini servito in area controlla bene, si gira, ma il tiro è parato da Lombardi. Poi ci sono due tiri ospiti imprecisi. Dall’altra parte Pincini spreca una buona occasione tirando addosso al portiere.