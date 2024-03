Trasferta amara. L’Atletico Centobuchi batte il Casette Verdini

Atletico Centobuchi

2

Casette Verdini

1

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, De Cesaris, Stacchiotti, Fabi Cannella (45’st Sharif); Zadro (6’st D’Intino), Veccia, Pietropaolo, Napolano; Cialini, Galli (30’st Picciola). All.: Fusco.

CASETTE VERDINI: Grifi, Bordi, Menchi, Ciurlanti (22’st Russo), Palmucci (14’st Gentilucci); Lami (37’st Malaccari), Guing, Kakuli; Telloni, Ulivello (43’st Mandolesi), Romanski. All.: Lattanzi.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 15’ rig. Galli, 36’ aut. Pietropaolo, 23’st Stacchiotti.

Niente da fare per il Casette Verdini, che deve guardarsi le spalle da una zona playout non proprio lontana. Gara in salita per gli ospiti, che al 15’ si vedono assegnare un rigore contro per fallo di Grifi su Cialini. Dal dischetto Galli non sbaglia. Poco dopo la mezz’ora il match torna in equilibrio con la deviazione di Pietropaolo nella propria porta. Nella ripresa le formazioni si affrontano ad armi pari, ma alla fine la spunta l’Atletico Centobuchi con un gol di Stacchiotti, su una mischia da calcio piazzato.