Trasferta amara. L’Aurora a mani vuote nel match con l’Atletico

Atletico Centobuchi

3

Aurora Treia

0

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni; Filipponi, Veccia, Stacchiotti, Fabi Cannella; D’Intino (14’st Zadro), Picciola, Pietropaolo (40’st Sharif); Napolano (44’st Mbjeshova); Galli (34’st Liberati), Cialini (46’st Addarii). All.: Fusco.

AURORA TREIA: Cartechini, Marchetti, Palazzetti, Armellini, Fratini (34’st Cela); Vicomandi (1’st Acciarresi), Ghannaoui; Massini (24’st Romagnoli), Ruani (24’st Romanzetti), Cervigni (40’st Capradossi); Andreucci. All.: Moretti.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 6’ Napolano, 10’ Cialini, 35’st Liberati.

L’Aurora Treia cade in casa dell’Atletico Centobuchi e rimane impantanata in piena zona playout. Gara subito in salita per gli ospiti. Al 6’ ci pensa Napolano a sbloccare il risultato e quattro minuti dopo Cialini controlla in area e non lascia scampo a Cartechini. L’Aurora Treia prova a reagire, ad inizio ripresa colpisce la traversa con Ghannaoui. L’Atletico però non concede più nulla, colpisce una traversa e cala il tris nel finale con il gol del neo entrato Liberati.