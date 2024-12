Trasferta amara. San Felice piegato. Decide un gol di Mazzoli

riese

1

san felice

0

RIESE: Tosi, Notario Aranda, Cuoghi, Owusu, Malavolti, Boschetti, Mazzoli (63’ Borghi), Candeloro (63’ Volpini), Fantastico, Amura (70’ Davoli), Pedrazzoli (89’ Mussi). A disp: Codeluppi, Iemmi, Incerti, Coviello, Turci. All: Nazzani.

SAN FELICE: Galeazzi, Bagni (80’ De Boni), Gentile (66’ Malavasi), Giovannini, Borghi A., Martino, Marconi, Ed Darraj, Cheli, Stabellini, Ndrejaj. A disp: Malagoli, Zanfi, Reggiani, Pagano, Borghi T., Marchesini, Bernabiti. All: Verdi. Arbitro: Di Lorenzo di Piacenza

Rete: 55’ Mazzoli

Non basta una buona gara al San Felice per uscire indenne da Rio Saliceto e la squadra di Pizzo va alla sosta al penultimo posto con un solo punto conquistato nelle ultime 5 gare. All’8’ di testa Fantastico impegna Galeazzi in corner. Al 54’ batti e ribatti in area reggiana ma Cheli arriva tardi. Sulla ripartenza arriva il gol di casa: Mazzoli defilato sulla destra si accentra e di destro la incrocia nell’angolo opposto. Al 64’ gran deviazione di Galeazzi su conclusione di Fantastico. Gli ospiti ci provano fino alla fine senza però mai impensierire la difesa locale.