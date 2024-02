TRASFERTA del 10 marzo. Pullman in allestimento per S. Angelo Lodigiano Il Club Alberto Calderoni e il Club Rabbiosi Forlì organizzano una trasferta in pullman per seguire il Forlì contro il Sant’Angelo il 10 marzo. Partenza dallo stadio Tullo Morgagni alle 10.40, conferma con almeno 40 persone. Prenotazioni entro domenica prossima durante il match con il Prato. Contattare Matteo per informazioni e prenotazioni.