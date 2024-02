Trasferta deludente. Montecatini, un gol per tempo. Così la Geotermica è piegata

V. MONTECATINI

2

GEOTERMICA

0

VALD.MONTECATINI: Gega, Natali, Lucchesi (43’st Coselli), Rinaldi (32’st Torracchi), Fedi, Del Carlo, Pratesi, Volpi, Liberto (15’st Ba), Bibaj (37’st Rosati), Bacci(31’st Giulianelli). All.Tocchini.

GEOTERMICA: Rossi, Landi (1’st Pruneti), Romeo, Spagnoli, Cacciò, Misseri, Dussol(25’st Zoncu), Pashja (15’st Gadiga), Falchini, Campo, Puccini (15’st Pellegrini). All. Niccolai.

Arbitro: Principe di Tivoli.

Marcatori: al 10’pt Volpi, al 33’st Ba.

MONTECATINI – La Geotermica torna sconfitta dalla trasferta pistoiese con un punteggio secco che la condanna peggiorando la forbice dalle squadre la precedono."Abbiamo giocato male – esordisce il mister della Geotermica Niccolai a fine partita – e purtroppo questa sconfitta ci penalizza oltremodo. Il Montecatini è una squadra al nostro stesso livello per cui un risultato positivo poteva essere tranquillamente alla nostra portata. Purtroppo non tiriamo in porta e se poi, anche se non vuole essere una scusante, ci aggiungiamo che il terreno di gioco era in uno stato veramente vergognoso arriviamo a descrivere la sconfitta. Ora diventa tutto più difficile – conclude deluso il tecnico Niccolai". La Geotermica va sotto dopo appena dieci minuti di gioco, su un lancio lungo sulla fascia esterna e relativo cross da fondo campo che crea una mischia in area ospite e un batti e ribatti con zampata finale di Volpi per l’uno a zero. A questo punto la squadra locale si è chiusa a riccio in difesa e la Geotermica ha provato a fare gioco. In queste condizioni la compagine boracifera ha prestato il fianco alle ripartenze della squadra locale che puntualmente ha trovato il raddoppio al 33’ della ripresa con Ba.

PM