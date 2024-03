Trasferta ostica. La Giana nel fortino della Virtus Verona

GORGONZOLA (Milano)

Giana in campo oggi alle 18.30 a Verona contro la Virtus. Biancazzurri in serie positiva da cinque partite: undici punti, un gol subito (su rigore) e settimo posto da playoff, con due lunghezze di vantaggio sull’undicesima e ben nove sulla zona playout. Nessuno squalificato: in diffida Ferrante, Corno e Previtali, non al meglio Maguette Fall, oltre a Barzotti, Previtali e Colombara. Ormai recuperato Mbarick Fall. "La squadra tiene il campo con brillantezza, abnegazione, carattere. Abbiamo saputo metterci alle spalle il periodo no, fatto di un punto in sette partite. Non guardiamo la classifica e non facciamo calcoli: giochiamo per vincere", le parole del tecnico Andrea Chiappella.

GIANA (3-4-2-1): Zacchi; Ferrante, Piazza, Minotti; Caferri, Marotta, Pinto, Groppelli; Franzoni, Lamesta; Ma. Fal

Luca Mignani