Trattative. Maceratese, manca la firma per un difensore e un centrocampista

Manca solo la firma per il difensore Matteo Vittorini e per il centrocampista Kalagna Gomis alla Maceratese, mentre per l’attaccante si sta lavorando e non è affatto da escludere che entro breve tempo Pagliari possa contare anche su un terzo rinforzo. Il difensore centrale pisano Vittorini, classe 1999, ha iniziato la stagione nella Correggese (Eccellenza Emilia Romagna), in passato ha indossato le maglie di Massese, Tuttocuoio, Livorno, Poggibonsi, Colligiana, Massese. La Maceratese ha anticipato la concorrenza perché sul giocatore avevano mostrato interesse anche altri club.

È poi fatta per Gomis, centrocampista senegalese del 1996 D che nei giorni scorsi ha rescisso con la Matese (D). In passato tantissima serie D per il giocatore che ha ben figurato con Varesina, Correggese, Arconatese, Villa D’Ambre Valbbrembana, Rimini, Virtus Bergamo. Sul giocatore ci avevano fatto un pensierino la Tritium e ha chiesto informazioni anche la Vigor Senigallia. Per questi due giocatori le trattative sono in dirittura d’arrivo e molto presto l’allenatore Dino Pagliari potrà contare sul loro apporto. Per quanto riguarda l’attaccante c’è da aspettare un po’ di più, ma anche in questo caso si sta lavorando perché il giocatore possa arrivare al più presto.