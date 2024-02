Tre gli anticipi di campionato. Firenze Ovest-Asta sfida clou. Gardellin: "Gara fondamentale"

Sabato di anticipi per il campionato di Eccellenza che propone tre gare importanti del girone B: Sinalunghese-Terranuova Traiana (Sarcina di Barletta), Nuova Foiano-Colligiana (Esposito di Pescara) e Firenze Ovest-Asta (Castorina di Lucca), partite relative alla 10ª giornata di ritorno. L’anticipo che interessa in particolare è quello fra il Firenze Ovest del tecnico Sandro Gardellin che oggi allo stadio "Paoli" alle ore 14,30, ospita lo Sporting Club Asta allenato da Bartoli. Si tratta di una partita di vitale importanza per l’ambiente rossoblù che è consapevole del fatto che una vittoria alimenterebbe ancora speranze di evitare l’ultima posizione e puntare poi al miglior piazzamento nella griglia dei play out.

"E’ la partita più importante in questo momento – precisa il tecnico dell’Ovest, Gardellin – perchè è uno scontro diretto che vale mezza stagione. La squadra non dovrà snobbare questo impegno anche in previsione che l’Audax Rufina domani effettuerà la sosta di turno, mentre l’Asta resterà ferma fra due settimane. Inoltre, anche la sfida clou di domani fra Lastrigiana e Pontassieve potrebbe tornare utile alla nostra classifica".

Per quanto riguarda la formazione, l’Ovest sarà privo per squalifica del difensore Marseglia, del centrocampista Bartolozzi, ma il tecnico Gardellin recupera l’attaccante Bourezza, con i centrocampisti Giannini e Piazza in forte dubbio: l’impiego verrà deciso prima della gara. Ancora assente Vanni per l’infortunio. In attacco verrà riproposta la coppia Bourezza-Iaquinandi. Nelle file della squadra senese rientra Ceccatelli ma non ci saranno Grassini e Mazza squalificati. Ricordiamo che all’andata la sfida risultò molto combattuta terminando in parità senza reti. Ma stavolta, non sarà così.

Giovanni Puleri