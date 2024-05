Tre in lotta, vietato sbagliare. Leon e Ardor sognano la Serie D

Tutte e tre non possono sbagliare perché c’è un obiettivo importante da raggiungere. La Serie D, senza mezzi termini, per la Leon che già fallito l’obiettivo attraverso la stagione regolare ora deve centrarlo attraverso il lungo percorso dei playoff di Eccellenza. Lo stesso dicasi per l’Ardor Lazzate, più “timida“ in tema di dichiarazione d’intenti ma allo stesso modo dei vimercatesi con una squadra forte e attrezzata per tentare il salto in una categoria a cui la società aspira da qualche tempo. E poi c’è il Meda che ripescato in agosto si gioca la permanenza in categoria nella doppia sfida con l’Accademia Pavese.

La prima a scendere in campo sarà la Leon che alle 15.30 alla Leon Arena di Vimercate, dove ospita l’Alta Brianza con cui ha finito, pareggiando a Canzo, sette giorni fa la regular season. Contro i comaschi la formazione del confermatissimo Joelson non ha mai vinto ma oggi potrebbe bastare anche un pareggio per passare il turno e affrontare il Mapello, già in finale per lo scarto sulla quinta. Orange privi dello squalificato Sonzogni. Anche l’Ardor Lazzate nella semifinale del girone A affronta la squadra già incrociata domenica scorsa. E per andare avanti bisogna sbancare Pavia (calcio d’inizio alle 16). Impresa difficile ma non impossibile per i gialloblù su un campo violato solo due volte quest’anno da Magenta e Solbiatese.

Cosa fare rispetto domenica scorsa lo spiega mister Fedele. "Avere più fame innanzitutto perché la squadra mi è sembrata sazia dopo l’obiettivo raggiunto dei playoff contro la Solbiatese. Ma ora la questione non si pone perché se vogliamo andare avanti c’è solo da vincere". Fedele farà leva sull’attacco più prolifico del girone, serve segnare entro il 90’, anche il pari sarebbe sinonimo di eliminazione. E poi c’è il Meda in campo a pochi chilometri di distanza a Sant’Alessio con Vialone (ore 16), sede dei match interni dell’Accademia Pavese. Ci sarà anche il ritorno a Meda tra una settimana ma passare indenni su un campo già espugnato una quindicina di giorni fa grazie al solito Laribi sarebbe un gran passo avanti in chiave salvezza. "Dirò le solite cose ai ragazzi, di dare il 100% - dice mister Cairoli - Il vantaggio del campo e dei due risultati? Non vale nulla. L’anno scorso il vantaggio lo avevamo noi e i playoff li abbiamo persi, quindi…".