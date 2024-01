Tre punti nelle ultime 5 gare. La Rondinella in zona pericolo. Francini: "Serve più cattiveria"

Con la classifica del girone B di Eccellenza che nelle ultime cinque giornate ha immagazzinato solo tre punti, per la Rondinella Marzocco non è un momento felice. Questi ultimi risultati raccolti hanno fatto scivolare la compagine del presidente Lorenzo Bosi in una posizione di classifica che richiede maggiore attenzione, essendo ad solo punto dalla zona play out. Dopo le due sconfitte di fila, domenica a Rufina la squadra di Francini è riuscita a raccogliere un pareggio, un piccolo segnale di ripresa. Per far allontanare quella nuvola nel cielo biancorosso che non tranquillizza i tifosi, c’è bisogno di rimboccarsi le maniche e tornare a produrre punti.

Con undici giornate ancora da giocare, la Rondinella ha il dovere di rialzare la testa per riprendere il suo percorso a partire da domenica quando al "Bozzi" affronterà una sfida impegnativa contro la Castiglionese. Un Francini un po’ preoccupato, consapevole che contro gli aretini dovrà fare a meno di cinque titolari.

"Purtroppo è così. Dopo il forfait di Caparrini, Colzi, Giorgelli, dovrò rinunciare anche a Mazzolli e Fantechi per squalifica. – puntualizza l’allenatore della Rondinella, Alessandro Francini –. Contro la Castiglionese dobbiamo tirare fuori gli attributi per riuscire a capitalizzare bene questa partita molto importante. Un risultato utile, oltre alla classifica, servirà anche per il prosieguo dovendo affrontare poi il Valentino Mazzola, Nuova Foiano e la capolista Siena. Sono fiducioso perché la squadra anche in altre circostanze ha sempre cercato di dare il massimo: le prestazioni ci sono sempre state; è il gol che ci è mancato". Il rimedio per ritrovarlo? "Avere più cattiveria sotto porta e quel pizzico di fortuna che anche nel calcio non guasta mai". Si riferisce a qualche calcio di rigore a suo favore? "Su 20 partite la Rondine ha usufruito un solo calcio di rigore".

Giovanni Puleri