Tre rinforzi per il Sansepolcro

SANSEPOLCRO

Altri tre nuovi giocatori arrivati nella giornata di ieri per ridisegnare il Sansepolcro, mentre la squadra stava preparando l’odierna delicata sfida casalinga contro il San Donato Tavarnelle, che segna il giro di boa del campionato. E in extremis si preannuncia il botto finale, costituito a questo punto da un attaccante.

A vestire intanto la casacca bianconera ci sono ora un difensore centrale e due esterni. Il primo risponde al nome di Alain Fremura, ha 22 anni e proviene dal Budoni, squadra sarda di Serie D, ma ha giocato anche con Follonica Gavorrano, Livorno e Prato. Dotato di un buon sinistro, può essere impiegato anche sulla fascia; veniamo agli altri due: Francesco Mezzasoma, classe 2004, difensore sull’out di destra cresciuto nei settori giovanili di Perugia, Siena e Città di Castello.

Era anche lui al Follonica Gavorrano nella prima parte della corrente stagione. E poi Cristian Grassi, anch’egli nato nel 2004, che spinge sulla fascia sinistra: una stagione al Città di Castello e quest’anno al Cjarlins Muzane, fino all’altro ieri.

La curiosità generale è legata pertanto alla punta che chiuderà i tanti movimenti del mercato di riparazione e che andrà a completare un organico rivisitato anche nell’impostazione tattica, che presto passerà dal 4-3-3 al 3-5-2.

Crediamo tuttavia che Bonura non lo adotterà stavolta, almeno in partenza; ci sono da rimpiazzare gli squalificati Mariucci e Gorini, più l’infortunato Essoussi, in una partita divenuta ulteriormente complicata perché il San Donato deve riscattare il ko interno di domenica nella sfida contro il Tau Altopascio, dopo aver espugnato lo "Zecchini" di Grosseto.

Al "Buitoni" si attende insomma quella vittoria che manca da tre mesi e che può ridare spinta a un Sansepolcro finora con il bilancio in rosso. Che anche oggi deve fare di necessità virtù.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30)

SANSEPOLCRO (4-3-3): Patata; Fremura, Borgo, Della Spoletina, Bologna; Piermarini, Fracassini, Brizzi; Pasquali, Orlandi, Ferri Marini.

All. Marco Bonura.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Manzari; Sichi, Nobile, Videtta, Giubbolini; Marianelli, Di Blasio, Calamai; Barazzetta, Neri, Bellini. All. Lorenzo Collacchioni.

Arbitro: Aurisano di Campobasso.

Claudio Roselli