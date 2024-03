Tre sberle dal Castelnuovo. Maliseti, adesso è un guaio

Maliseti Seano

0

Castelnuovo Garfagnana

3

MALISETI SEANO: Corradi, Cavalieri, Menichetti, Badiani, Bambini, Paoli, Robi, Picchianti, Llana, Rudalli, Silva Reis. All. Di Vivona.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Romiti, Inglese, Biagioni L., Bonaldi, Biagioni R., Camaiani, Bartolomei, Casci, Benedetti, Santelli. All. Pisciotta.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 46’ Benedetti, 50’ Inglese, 90’ Tersigni.

Note: 58’ espulso Picchianti.

Ancora una sconfitta per il Maliseti Seano, che sul campo di casa incassa due reti contro il Castelnuovo Garfagnana senza riuscire a portare a casa punti che sarebbero stati fondamentali per provare ad evitare la retrocessione diretta. Gli amaranto restano quindi inchiodati al penultimo posto del girone A di Promozione, con 14 punti. Al contrario di quanto dica il risultato, a partire meglio è proprio la formazione di casa che va vicino al gol con una bella punizione a due in area di Picchianti, disinnescata con un miracolo da Papeschi. Maliseti ben messo in campo e volitivo nella prima frazione, dove però il buon gioco dei padroni di casa non trova la giusta soddisfazione in zona gol su un campo pesante e difficile. Appena prima dell’intervallo, però, sugli sviluppi di un corner Benedetti anticipa tutti e porta in vantaggio gli ospiti, mandando le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

Nella ripresa subito una grandissima occasione per Robi, che svirgola il pallone da ottima posizione, gettando alle ortiche il possibile pareggio. Nemmeno il tempo di rammaricarsi che il Castelnuovo Garfagnana trova anche il raddoppio con Inglese. Poi l’episodio che rende praticamente impossibile la rimonta dei pratesi: al 58’ Picchianti rimedia il secondo giallo di giornata e viene espulso, lasciando il Maliseti Seano in inferiorità numerica. Nel finale arriva anche il definitivo 3-0 di Tersigni, punizione fin troppo eccessiva per gli amaranto.

L. M.