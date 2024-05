Trionfo biancorosso ‘Gioia, ma anche rimpianti’

La stagione del Grosseto si è conclusa con un trionfo. Anche se non è arrivata la vittoria del campionato, tuttavia, il successo nei playoff ha dimostrato che il Grosseto plasmato da mister Malotti è un "gruppo" che può fare bene in futuro, difficilmente migliorabile, ed è una base solida per la prossima stagione. Qualunque sia la categoria nella quale il Grifone andrà a giocare. Ora ci sono due esigenze alle quali è chiamata la dirigenza biancorossa: annunciare il nuovo allenatore al più presto (solo Malotti deve dare una risposta entro pochi giorni perché il mercato si è già mosso) e non perdere tempo nell’incertezza tra Serie D e Lega Pro. Domenica, dunque, allo stadio "Zecchini" abbiamo rivisto il "Grosseto bello di notte": una autentica festa sia in campo che sugli spalti. In sala-stampa il commento di due giocatori biancorossi. "Abbiamo disputato un’ottima partita – dice Giorgio Sabelli – con il giusto approccio al match contro una squadra forte che ci ha messo, a tratti, in difficoltà. Siamo consapevoli che se avessimo fatto, in precedenza, quello che abbiamo fatto nell’ultimo periodo forse…., ma va bene così. Con prestazioni di questo tipo il Grosseto è la squadra più forte, ma la Pianese ha vinto con merito perché è stata quasi sempre in testa e noi abbiamo commesso degli errori: il calcio è anche questo. Noi siamo contenti per quello che abbiamo fatto perché abbiamo raggiunto il secondo obiettivo stagionale". Sul suo futuro il centrocampista biancorosso non ha dubbi. "Il contratto che ho con il Grosseto – conclude Sabelli – prevede un altro anno di permanenza a Grosseto e sono contento per questo perché mi sono trovato bene con I compagni, con la società con i tifosi e con la città". Ma la copertina la merita Samuele Sacchini (nella foto), bomber di giornata, con la sua doppietta realizzata al Tau Altopascio. "Oggi ci siamo divertiti – ha affermato il centrocampista che è già stato confermato per la prossima stagione come ha dichiarato il direttore generale Filippo Vetrini – ed io sono contento per la squadra e per la mia doppietta personale. Abbiamo disputato un bel finale di stagione". Quindi una riflessione. "Sono arrivato a dicembre in una società importante e con giocatori di qualità per cui non era facile entrare subito in squadra. Ho aspettato il mio momento, allenandomi con serietà e devo ringraziare mister Malotti che mi ha sopportato e supportato con modi, a volte anche troppo forti: una persona vera".