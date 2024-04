Triplete del Viaemilia. Tre squadre volano ai tornei regionali

Un finale di stagione pieno di soddisfazioni per il settore giovanile del Viaemilia: nella prossima stagione la società, grazie alle qualificazioni ottenute nell’ultima settimana, avrà una squadra per ogni campionato giovanile regionale del Comitato dell’Emilia Romagna, ovvero Giovanissimi under 15, Allievi under 16 e Allievi under 17. Le annate coinvolte sono quelle del 2008, 2009 e 2010: tutte hanno ottenuto il pass per i prossimi regionali. In tutta l’Emilia Romagna quella del Viaemilia è l’unica società che ha portato tre squadre su tre a qualificarsi ai regionali partendo da campionati provinciali. Sono tappe avvincenti e importanti se si pensa al fatto che la scuola calcio Viaemilia sia nata nemmeno quattro anni fa, ovvero a fine agosto del 2020, partendo con una sola formazione (i pulcini del 2010). I numeri sono cresciuti mese dopo mese, per arrivare ai risultati odierni, ai quali va aggiunto anche che da tempo il Viaemilia è diventata un "Academy" del Milan. Oggi la società reggiana ha quasi 140 iscritti, compresi nelle otto annate che vanno dagli Allievi 2008 ai Primi Calci 2015-2016. I 2009, quest’anno, hanno vinto il campionato, così come i 2008. I 2010, invece, sono arrivati secondi: il pass per i regionali è già stato ottenuto, ma ora sono previste le Final Four per determinare il titolo di campioni provinciali.