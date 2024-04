Tris della Civitanovese al Monturano. Adesso la promozione è a un passo

Monturano

0

Civitanovese

3

MONTURANO: Isidori, De Carolis, Frinconi, D’Amicis (76’ Santarelli), Finucci, Muzi (76’ Bernacchini), Islami (85’ Smerilli), Loviso, Tracanna (58’ Ezzaitouni), Curzi (72’ Rotondo), Moretti. A disp. Fall, Fabi, Pasquali, Rossetti. All. Cuccù.

CIVITANOVESE: Testa, Pasqualini, Franco, Visciano, Ballanti, Passalacqua, Buonavoglia (67’ Brunet), Domizi (82’ Ercoli), Spagna (75’ Ruggeri), Becker (67’ Bagnolo), Strupsceki (82’ Verini). A disp. Cannella, Candia, Giordani, Cosignani. All. Alfonsi.

Arbitro: Gambini di Udine.

Reti: 8’ Spagna (rig.), 17’ Strupsceki, 71’ Spagna.

Note: ammoniti: Muzi e Isidori. Corner: 1-3.

Vince ancora la Civitanovese che vede avvicinarsi a grandi passi la Serie D. Tutto si deciderà nel confronto casalingo, di domenica prossima, con la Jesina. Nella gara di ieri i rossoblù superano nettamente il Monturano che ora sarà costretto a fare punti a Macerata, nel prossimo e ultimo turno, per evitare la retrocessione diretta. Partenza lanciata della Civitanovese che si rende subito pericolosa con Visciano, prima da corner e poi su calcio di punizione. Al minuto 8 il vantaggio: su Strupschki lanciato a rete c’è l’ingenuo fallo di Isidori, per il quale l’arbitro fischia il calcio di rigore. Dagli undici metri Spagna realizza il suo sesto centro personale. La Civitanovese non è paga e continua ad attaccare: al quarto d’ora ancora Spagna in evidenza, rasoterra dal limite che Isidori blocca. Al 17’ Strupsceki dal limite lascia partire un rasoterra molto insidioso, Isidori ci arriva con la punta delle dita, ma non riesce a evitare il raddoppio. Sotto di due reti il Monturano si fa vedere con una conclusione di Tracanna, fuori di poco e con una botta di Islami alta. Gli ospiti continuano a macinare: Spagna si libera e calcia sull’esterno della rete, ci prova ancora Visciano dalla distanza, palla alta. Nel finale di tempo Franco nel cuore dell’area locale tocca male di testa un bel cross dalla sinistra, quindi è ancora Isidori a sbarrare la strada a Spagna.

La ripresa si apre con un’iniziativa di Becker, tiro incrociato e portiere battuto, ma il palo salva il Monturano. La Civitanovese controlla senza affanni. Il Monturano si fa vivo al 65’ con un affondo di Islami che, libero al limite dell’area, tergiversa e non riesce ad impensierire Testa. Al 71’ il tris definitivo: affondo di Brunet sulla sinistra, proteste dei locali per un presunto fallo dello stesso giocatore, cross dal fondo per Spagna appostato all’altezza del dischetto che controlla e spiazza Isidori. Con il risultato in ghiaccio nel finale la Civitanovese avrebbe anche l’opportunità di allungare ulteriormente, ma Isidori si oppone a una conclusione ravvicinata di Bagnolo.