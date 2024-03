Tris Real Cerretese a Montelupo. Apre l’ex Bouhafa, chiude Masoni

montelupo

MONTELUPO: Lensi, Bianchini (60’ Terramoto), Piochi, Tremolanti (75’ Scali), Corsinovi, Cupo (75’ Cei), Bruno (46’ Garunja), Safina (75’ Urgolo), Gueye (75’ Parrini), Ndaw, Bini (75’ MIlanesi). A disp. Beconcini. All. Lucchesi.

REAL CERRETESE: Battini (46’ Nigro), Lamberti (65’ Tolaini), Grasseschi (65’ Pisano), Nieri, Michelotti (65’ Tramacere Falco), Mordagà, Fedi, Cerboni (75’ Lapi), Melani (75’ Spinelli), Bouhafa (75’ Bosco), Menconi (65’ Masoni). All. Petroni.

Reti: 45’ Bouhafa; 62’ Menconi; 73’ Garunja; 90’ Masoni.

MONTELUPO – Amichevole pre-pasquale al Castellani tra gli amaranto locali e la Real Cerretese, entrambe ferme per la sosta del campionato di Promozione, dove militano in gironi diversi. Nelle fila locali erano assenti Alicontri, Anedda, Ulivieri e Marrazzo mentre in quelle biancoverdi mancavano i due esperti centrocampisti Meucci e Fioravanti. La prima frazione è stata dominata dagli ospiti, che hanno costruito e sprecato varie occasioni da rete fino al vantaggio realizzato da bomber Bouhafa (ex di turno insieme a Cerboni) proprio al tramonto della prima frazione. In una ripresa più equilibrata Menconi raddoppia ribadendo in rete un colpo di testa di Nieri respinto dal palo, Garunja accorcia per il Montelupo e nel finale in contropiede Masoni a tu per tu con Lensi sigla il definitivo 3-1 per la squadra di mister Petroni.