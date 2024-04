Trofeo Marche. Trentasei società si contendono la Coppa

Saranno 36 le squadre ai blocchi di partenza al Trofeo Marche 2024, torneo calcistico riservato alla categoria Giovanissimi Cadetti organizzato dalla Cluentina e giunto alla 27ª edizione. Lunedì alla presenza dei rappresentanti delle società saranno formati i gironi che daranno vita alla prima fase della manifestazione. Il torneo inizierà il 27 maggio e la finale è prevista per sabato 29 giugno. Ecco le 36 società: Academy Civitanovese (detentrice del trofeo), AFC Fermo, Archetti, Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio, Atletico Ascoli, Biagio Nazzaro, Caldarola, Campiglione Monturano, Castel di Lama, Civitanovese, Cluentina, Corridonia, Fabriano Cerreto, Giovane Ancona, Invictus, Maceratese, Moie Vallesina, Montefano, Montemilone Pollenza, Nuova Folgore, Osimostazione CD, Passatempese, Polisportiva Ragnola, Polisportiva U. Mandolesi, Real Elpidiense, Robur Macerata, Salesiana Vigor, Sangiustese VP, Tolentino, Treiese, Union Calcio, Union Picena, United Civitanova, Veregrense, Vigor Castelfidardo e Villa Musone. "Il torneo – dice un soddisfatto Francesco Vallesi, responsabile organizzativo – mostra numeri crescenti di anno in anno a testimonianza del buon lavoro fatto che ha accresciuto la fiducia nella manifestazione e nella società organizzatrice. Il risultato ottenuto acquista un significato rilevante considerando il periodo limitato per lo svolgimento, la concomitanza di altri tornei, l’annata dei giocatori che ogni stagione è un’incognita per molte società (gli under 14 sono cadetti) e soprattutto il fatto che il Trofeo Marche è rivolto a ragazzi che in quel periodo si apprestano ad affrontare gli esami di terza media".