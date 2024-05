Troise. "Fuori a testa alta, sono orgoglioso dei miei giocatori»

"Ci è mancata l’ultima zampata, ma i ragazzi hanno giocato una partita importante su un campo difficile". C’è amarezza, ma Emanuele Troise rende merito ai suoi nella serata in cui il Rimini abbandona i sogni di gloria in chiave playoff. "Abbiamo incontrato una squadra difficile da affrontare – dice l’allenatore del Rimini – ma abbiamo dominato dal primo minuto. Abbiamo recuperato una marea di palloni. Siamo stati all’altezza nello sviluppo dal gioco, è mancato quel pizzico di cattiveria utile a buttarla dentro. Ma detto questo, usciamo dai playoff a testa alta, con una grande prestazione". Una cosa è ben rimasta impressa a Troise. "Il coro dei tifosi, che ringraziamo per essere venuti in tanti anche questa sera, a fine partita. Giustamente, dimostrando di avere una grande cultura sportiva, dicono che sono orgogliosi dei giocatori che portano addosso la maglia della squadra della loro città, quella che amano. Anche io lo sono".