Troise. "Grande prova, la strada è davvero quella giusta»

Sorride Emanuele Troise. Forse per la prima volta dal suo arrivo a Rimini. Perché il tecnico dei biancorossi sa quanto pesino i tre punti raccolti con la Spal se messi insieme ai quattro guadagnati nelle due gare precedenti contro Ancona e Lucchese. "Grande prova da parte dei ragazzi – lo dice subito Troise – Sapevo che avrebbero giocato una grande partita, in settimana mi avevano davvero messo in difficoltà nel fare le scelte. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Il secondo, poi, non è stato pulitissimo, ma la squadra ha sempre mantenuto un grande equilibrio. Abbiamo ottenuto tre punti importanti che ci permettono di continuare il nostro percorso". Un gol subito nelle ultime tre gare... "Si è vista quella fase difensiva collettiva – sembra quasi tirare un sospiro di sollievo Troise – di cui ho parlato spesso. Gli attaccanti sono stati i primi difensori".