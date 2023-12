Troise ritrova anche Lombardi e Megelaitis

I tifosi si mettono in tasca il biglietto per riaccomodarsi al ’Neri’, mentre i biancorossi sul campo studiano la Carrarese. Dopo tanti faccia a faccia con squadre che corrono verso la salvezza, domani il Rimini avrà a che fare con una big del girone. Perché la Carrarese là in alto c’è e c’è stata sin dalle prime battute del campionato. E ha tutta l’intenzione di restarci. Una vera e propria prova di maturità per la squadra di mister Troise che ieri è tornata regolarmente ad allenarsi in Romagna, dopo la trasferta sarda. Senza nessun problema in infermeria per il tecnico campano. Anche Lombardi ha superato in fretta l’indisposizione che lo ha costretto al forfait a Olbia all’ultimo secondo. Troise tornerà a poter contare anche su Megelaitis che, invece, la trasferta in Sardegna l’ha saltata perché stoppato per un turno dal giudice sportivo. Ampia scelta, quindi, per l’allenatore del Rimini che continua ad avere solo problemi di abbondanza. Per la gara con la Carrarese (calcio d’inizio alle 14) in difesa potrebbe rientrare Pietrangeli, al quale il tecnico ha dato un po’ di riposo nell’ultimo turno. E anche in attacco potrebbe rientrare dal primo minuto Cernigoi, insieme a Morra e Lamesta. Solito rebus a centrocampo, quel centrocampo che ora ha diverse soluzioni sulle quale poter contare.