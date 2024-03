Trombini il migliore insieme a Coccia. Gaddini è timido

TROMBINI 6,5 Fuori dai pali in occasione del gol ospite, ma miracoloso in avvio di ripresa per evitare lo 0-2.

DONATI 5,5 Parte timido. Si scioglie pian piano, ma non basta (73’ RENZI 6 Entra quando gli schemi sono già saltati). LAZZARINI 5 Il gol vittoria degli ospiti nasce da un suo errore, che ne mina anche le certezze per il prosieguo.

POLVANI 5,5 Il rientro non è dei più agevoli: gli avversari sono più brillanti e lui va in affanno. COCCIA 6,5 Parte benissimo, spinge forte e chiude bene in diagonale. Alla lunga gli prendono le misure (85’ SETTEMBRINI sv). DAMIANI 6 È l’unico a fare filtro in mediana, con le conseguenze del caso. In mediana i bianconeri banchettano (85’ SEBASTIANI sv). CATANESE 5,5 Finisce spezzo in mezzo alle maglie bianconere. Fatica a trovare la posizione e davanti non contribuisce (62’ MAWULI 5,5 Ammonizione pesante nel finale: salterà Lucca). PATTARELLO 5,5 Reclama un rigore, ma si lascia cadere come spesso gli accade. Poco lucido, anche se il più arrembante.

GUCCIONE 6,5 Come sempre vede linee di passaggio che altri neanche immaginano. I compagni però non ne approfittano. Cala alla distanza.

GADDINI 5 Ha una grande occasione per sbloccare la gara ma la spreca. Anche nei calci piazzati sparacchia malamente. Inefficace (73’ EKUBAN 6 Qualche spunto alla ricerca del pari). GUCCI 5,5 Due palle gol nei primi cinque minuti, poi sponde e lavoro sporco. Nella ripresa impreciso e sfortunato: incredibili i due gol falliti.

Luca Amorosi