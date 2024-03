Troppo Siena per Baldolini. È festa Robur al Buitoni

BALDACCIO

0

SIENA

3

BALDACCIO (3-5-2): Vaccarecci; Giorni, Adreani (53’ Sbardella), Perfetti; Piccinelli, Torzoni (53’ Magi), Mambrini, Giovagnini (85’ D’Aprile), Pedrelli; Boriosi (77’ Tresa), Mercuri.

All. Baldolini.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Biancon, Cavallari, Agostinone; Bianchi (85’ Baldari), Lollo, Hagbe (66’ Pagani); Candido (61’ Ricciardo); Boccardi (71’ Achy), Galligani (78’ Granado).

All. Magrini.

Arbitro: Solito di Piombino.

Reti: 43’ Galligani, 44’ Hagbe, 54’ Galligani.

SANSEPOLCRO - La Baldaccio Bruni regge un tempo contro il Siena che grazie al successo di Sansepolcro festeggia la promozione in D con quattro giornate di anticipo. I padroni di casa nel primo tempo hanno combattuto quasi alla pari con i bianconeri, contenendo, con qualche brivido, le avanzate della squadra di Magrini. All’11’ imbucata pericolosa di Giovagnini, Giusti e Cavallari ci mettono una pezza. Poi col passare del tempo sale di tono la squadra di Magrini che costruisce intorno al 15’ una tripla occasione: Galligani sfugge a Piccinelli ed impegna Vaccarecci. La palla arriva a Candido che sulla respinta calcia a botta sicura, Perfetti sulla linea libera. L’azione prosegue e ci prova anche Bianchi, destro debole bloccato dal portiere aretino. Al 24’ si rivede la Baldaccio: bella uscita coi pugni di Giusti su Boriosi, ben pescato da Mambrini. La traversa (28’) ferma invece Galligani dopo l’ennesimo spunto in solitaria. Ci vuole la grande giocata dello stesso Galligani nel finale di tempo a sbloccare il match: Hagbe recupera un pallone a metà campo, apre per Agostinone che serve subito il bomber bianconero bravissimo a fulminare Vaccarecci con un destro a giro. Passano pochi secondi e il Siena raddoppia. Stavolta è Galligani ad avviare l’azione, palla a Hagbe che è chirurgico nell’infilare un diagonale di sinistro per il 2-0. Nel secondo tempo Galligani cala il tris al 54’ con un’altra azione personale. Il Siena va vicino al poker in diverse occasioni (incluse due traverse allo scadere) prima che i ritmi calino. Al fischio finale gli ospiti fanno festa mentre la Baldaccio ha comunque il merito di averci provato.

Guido De Leo