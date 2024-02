Tutte di fronte le sei reggiane di Eccellenza

Tutte di fronte le sei reggiane d’Eccellenza nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30). Bassa in fiamme con 3 match tutti importanti: si respira alta classifica al "Morelli" con un Brescello Piccardo-Correggese che promette gol e spettacolo. Gli ospiti di mister Gallicchio puntano al secondo gradino, mentre i gialloneri, guidati dal regista e capitano Sarzi ex di turno, vogliono tornare in corsa per i play-off distanti 6 lunghezze.

Si lotta per la salvezza al "Fratelli Campari" fra la cenerentola Bagnolese e il Fabbrico che deve tenere a distanza la zona play-out. Ritorno a casa da ex di turno per il mediano Faye e il bomber Zampino che ha vestito pure la fascia di capitano della Bagnolese ed è stato protagonista con una doppietta nel tennistico 6-1 dell’andata.

Posta in palio altissima anche fra Rolo e Montecchio divise soltanto da un punto con formazioni in salute che garantiranno battaglia dal primo all’ultimo minuto.

Trasferta ricca d’insidie per la regina Bibbiano/San Polo (rientra da squalifica il mediano Benassi) che visita la frizzante Sanmichelese del trainer Azzurro, quarta forza del girone B di Promozione. E’ pronta ad approfittarne la Vianese staccata di due lunghezze che deve domare i modenesi della Virtus Camposanto. Derby complicato per l’Arcetana che ritrova dopo quattro giornate di squalifica il mediano Sekyere contro un Baiso/Secchia deciso a invertire la rotta.

Nel girone A dopo l’ottimo esordio vincente contro la Riese, coach Manfredini si misura la febbre col suo Campagnola nella lunga trasferta contro la Bobbiese. Esame severo anche per la Riese che riceve la neo-capolista Alsenese.

Fari puntati in Prima categoria a Cella per la sfida infinita fra Virtus Libertas e Guastalla, avversari anche l’anno scorso nella semifinale play-off. Serve un colpo di coda alla FalkGalileo che nel secondo impegno di fila all’ex Sporting deve disinnescare il battistrada Ganaceto. Non può sbagliare in casa l’argentato Casalgrande contro l’Atletico SPM, sfruttando anche il big-match dei leader del Montombraro impegnati col Maranello, terzo del lotto.

In Seconda categoria l’avventura di mister Gino Piumi in sella al Santos 1948, in passato aveva diretto il club cittadino quando si chiamava San Pellegrino Everton, inizia col big-match esterno del "Bedogni" di Bibbiano contro la vice-regina Atletico Bibbiano Canossa.

Sfida d’alta quota anche per la Virtus Calerno che attende i piacentini della Virtus San Lorenzo. Nel terzo impegno in 7 giorni, non ha nulla da perdere la matricola Biasola che si misura fra le mura amiche contro la lanciatissima capolista Casalgrandese ormai lanciata verso la Seconda categoria. Gara dal sapore di Montagna mai banale fra Vetto e Felina.

Il programma

Eccellenza: Bagnolese (8)-Fabbrico (25); Brescello Piccardo (33)-Correggese (41); Rolo (24)-Montecchio (25).

Promozione

Girone A: Bobbiese (40)-Campagnola (28); Carpaneto Chero (32)-Luzzara (26); Riese (26)-Alsenese (45); Sammartinese (30)-Carignano (27); Sarmatese (22)-Boretto (22).

Girone B: Arcetana (47)-Baiso/Secchia (33); Atletic Progetto Montagna (6)-Atletic CdR Mutina (39) sul sintetico di Castelnovo Monti; Castellarano (32)-Quarantolese (18); Sanmichelese (41)-Bibbiano/San Polo (53); Sporting Scandiano (32)-San Felice (22); Vianese (51)-Virtus Camposanto (24).

Prima categoria

Girone B: Marzolara (21)-Celtic Cavriago (10); Terme Monticelli (35)-Quattro Castella (23).

Girone C: FalkGalileo (17)-Ganaceto (37); Original Celtic Bhoys (17)-Reggiolo (13); Rubierese (17)-Povigliese (26); Viadana (20)-S.Prospero Correggio (18); Virtus Cibeno (12)-Masone (30); Virtus Libertas (32)-Guastalla (26); Virtus Correggio (22)-Daino S.Croce (29).

Girone D: Casalgrande (36)-Atletico SPM (15); Ubersetto (15)-Carpineti (8).

Seconda categoria

Girone B: Busseto (31)-Fc 70 (9); Fontanellatese (29)-Levante (17); Virtus Calerno (26)-Virtus S.Lorenzo (25).

Girone D: Atletico Bibbiano Canossa (27)-Santos 1948 (24); Barcaccia (31)-Gualtierese (15); Reggio Calcio (14)-Novellara (19) ore 15.30; San Faustino (20)-Rapid Viadana (17); Saxum United (21)-Sporting Cavriago (14); United Albinea (25)-Virtus Bagnolo (19).

Girone E: Boiardo Maer (24)-Rubiera (18); Borzanese (18)-Cerredolese (27); Roteglia (29)-Fellegara (19).

Terza categoria

Girone A: Biasola (14)-Casalgrandese (37); Gatta (7)-Fogliano (13); Puianello (23)-Collagna (8); Ramiseto/Ligonchio (7)-Amici di Davide (18); Vetto (30)-Felina (23).

Girone B: Cadelbosco (15)-Fosdondo (15); Cavriago (20)-Montebello (30); S.Ilario (36)-Milan Club Pr (16).