TUTTI A PERUGIA. I tifosi preparano il bis in Umbria

Erano oltre 350 a Gubbio, 362 per la precisione. E c’è da scommetere che sabato sera a Perugia (calcio d’inizio alle 20.30, come comunicato ieri dalla Lega), saranno molti di più. I tifosi del Rimini hanno già iniziato a preparare la seconda trasferta nel giro di pochi giorni. Sempre destinazione Umbria. Il Collettivo riminese partirà, ancora una volta, in pullman. La partenza è programmata per sabato alle 16 da Piazzale del Popolo, davanti al ’Romeo Neri’.

Il costo del viaggio è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo (347-8836166) e Ivan (335-5711536). Anche allo stadio Curi di Perugia, proprio come al Barbetti, i tifosi del Rimini dovranno arrivarci con il biglietto già in tasca. C’è attesa per il via alla prevendita che dovrebbe scattare nella giornata di oggi. Poi 48 ore di tempo per acquistare un posto in prima fila.