Tutti i marcatori dalla Promozione alla Terza Categoria. Edelweiss, Pianta, Modigliana e Carpena: abbuffate di gol Risultati e classifiche delle squadre forlivesi: Fratta cade contro la capolista Sampierana in Promozione, mentre l'Edelweiss Jolly pareggia 4-4 con la Pianta in Prima Categoria. In Seconda Categoria, il Vecchiazzano guida il Girone N e il Ronta è in testa nel Girone O.